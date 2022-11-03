Слава Фролова сравнила российских военных, пускающих ракеты по Украине, с работниками Освенцима

Украинская телеведущая Слава Фролова сравнила российских военных, направляющих ракеты по украинским городам, с работниками нацистского концлагеря Освенцим.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась красноречивым фотоколлажом, на одной половине которого были изображены россияне, а на другой – работники концлагеря на отдыхе.

"Это просто работа". На первом фото – путинские военные, выпускающие смертоносные ракеты по городам Украины, где живут наши дети, братья, сестры, родители, друзья, коллеги. На второй фотографии – сотрудники Освенцима", – подписала кадры Фролова.

Комментаторы в Сети также не увидели никакой разницы между российскими оккупантами и безжалостными убийцами из Аушвица: "Так выглядят демоны" "Выбл*дки", "Кто родил этих чудовищ?".

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