Слава Каминская честно назвала причину развода с пластическим хирургом и где он живет во время войны

Слава і Едгар Камінські

Украинская певица, экс-участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская откровенно рассказала об истинных причинах развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым до 2019 года пять лет была в браке.

По словам артистки, ключевым фактором стал конфликт амбиций и популярности. Она признается, что в их отношениях не было баланса, ведь оба партнера имели сильное эго и активно развивались в своих сферах. Более того, Слава добавляет, что похожая причина предшествовала и ее прекращению дуэта «НЕАНГЕЛЫ».

«Было много эго. И у одного, и у второго. Две звезды на квадратный метр — это очень много. То же, что у меня было с Викой», — провела параллель певица, имея в виду свою бывшую коллегу по дуэту Викторию Смеюху.

Она добавила, что стремительный рост популярности ее экс-супруга лишь обострил ситуацию: в определенный момент в паре стало «тесно». При этом жизненные приоритеты также разошлись — для Славы Каминской на первом месте была семья, тогда как Эдгар Каминский выбирал работу. Об этом звезда рассказала в интервью Наталье Влащенко.

Несмотря на развод, певица уверяет, что не жалеет о прошлом. Более того, сейчас она гордится отношениями, которые ей удалось сохранить с Эдгаром ради воспитания двух общих детей. Также Слава рассекретила, что во время войны Эдгар Каминский живет и работает в Италии. По словам артистки, к нему продолжают ездить клиенты, однако она предполагает, что уровень доходов там может быть ниже, чем был в Украине из-за высоких налогов.

«Честно, не жалею. Вижу, как он общается с детьми, и мне этого достаточно. Мы нормально обсуждаем вопросы относительно детей. Я бесконечно благодарна за то, что у нас такие дети от большой любви. Он живет в Италии. К нему очень много кто летает. Мне кажется, что в Украине этот бизнес приносит больше денег, чем в Европе, где высокие налоги», — добавила звезда.

