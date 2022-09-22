Слава Каминская довела до слез эмоциональным видео о войне, в котором впервые сняла своих детей

Трек "Додому" был написан Славой Каминской еще весной, прямо в машине – по дороге, убегая от войны. Однако на создание экранизации не хватило эмоционального ресурса певицы.

Из-за войны, творчество как бы остановилось… И каждый попал в свою эмоциональную яму или впал в депрессию. Каждая женщина переживает тоску по родному дому, безвыходно от ситуации, когда необходимо оставить родных, друзей, свою привычную жизнь, дом и удалиться за сотни километров, чтобы сохранить жизнь дочери и сына. Оставшись совершенно одинокими – без семьи и поддержки своих мужчин, защищающих нашу страну.

Почти на пол года аккаунт Славы Каминской с миллионом подписчиков в Instagram был заблокирован за откровенные публикации о вторжении России в Украину. Много негатива и сложные события остановили творчество артистки. Слава перестала творить, проживала депрессию, усталость и истощение.

Недавно Каминская встретила украинских девушек заграницей. Так, объединившись в переживаниях и эмоциях, родилось трогательное видео на песню "Додому". Эту работу, объединяющую каждое материнское сердце, тоску по родной земле, безысходность и веру в светлое будущее – невозможно смотреть без слез.

"Впервые с начала полномасштабного вторжения России моя лента переполнена хорошими новостями, ведь наконец-то наши защитники, наши родные парни и девушки вернулись из российского плена "Додому"! Спасибо каждому, кто защищает нашу землю и приближает момент, когда все украинцы смогут вернуться в родной дом. Благодаря вам, сегодня я готова поделиться своей историей, своей болью и переживаниями. Иногда есть то, что невозможно описать словами. Это как бы исповедь, в которой собраны самые сокровенные переживания. Я впервые настолько откровенна с вами", — делится певица.

В планах артистки выпустить первый полностью украиноязычный альбом, собрав сильнейшие эмоции, переживаемые женщинами во время войны.

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