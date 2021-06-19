Слава Каминская, которая потеряла отца, со слезами на глазах призналась, о чем больше всего жалеет

Артистка рассказала, как переживает потерю отца.

Известная певица Слава Каминская, которая недавно потеряла отца, рассказала, как переживает смерть родного человека.

В программе "Світське життя" звезда призналась, что до сих пор не оправилась.

"Я поехала на похороны после концерта. Трудно. В декабре мы начали общаться, в феврале я узнала, что у него рак. Я до сих пор не пережила эту потерю. Мне кажется, что он ушел в свой последний рейс. Я очень любила своего отца, я очень сожалею, что мы не общались столько лет", — призналась исполнительница.

Каминская также добавила, что с декабря, когда помирилась с папой, общалась с ним каждый день. Впрочем, артистка не смогла попрощаться с родным человеком.

"Он звонил, общался с Леоном, с Лаурой. Я им еще не сказала, что его уже нет. Перед тем, как он впал в кому, он звонил мне, а у меня что-то не было времени, я не взяла трубку. Через неделю его не стало. Я очень сожалею, что в тот момент у меня не было времени взять трубку. Я не успела сказать ему: "Прощай", — со слезами на глазах поделилась звезда.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказывала, что не приезжала к больному отцу в больницу. Об этом певица теперь очень жалеет.

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