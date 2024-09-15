Слава Каминская мастерски ответила на упреки, что ее муж младше ее: "Могу себе позволить"

Украинская певица Слава Каминская после официального подтверждения своего третьего замужества получила немало вопросов от пользователей.

В частности, в Сети предположили, что муж артистки намного моложе ее, судя по их фото. На этот комментарий Каминская в своем фотоблоге ответила с юмором и отметила, что, несмотря на возраст избранника, он ее финансово обеспечивает.

"А почему бы нет? Ему вчера исполнилось 19 лет. Могу себе позволить. А самое обидное, что это не я его содержу, а он меня. Сейчас я только трачу", — ответила Слава.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Также певица поделилась своими планами на будущее. Знаменитость заявила, что рядом с третьим мужем уже готова к пополнению в семье и очень хочет родить еще одного малыша.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Отметим, Слава Каминская не слишком охотно делится подробностями личной жизни и не рассказывает о третьем браке. Также тщательно она скрывает лицо и имя возлюбленного. Так что поклонники певицы до сих пор не знают, кто является ее избранником. Впрочем, исполнительница все же рассказала, что познакомились они прямо на улице и у мужа есть эстонские корни.

Напомним, недавно ведьма Мария Тиха поделилась подробностями о романах Леси Никитюк и какие проблемы у нее могут возникать в отношениях с мужчинами.

Читайте также: