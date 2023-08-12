Слава Каминская на новом фото показалась в объятиях своего бойфренда-иностранца

Украинская певица Слава Каминская поделилась новой фотографией со своим загадочным бойфрендом.

Исполнительница показалась в объятиях своего любимого-иностранца на черно-белом фото, опубликованном в своих Instagram-stories. Слава нежно прислонилась к плечу избранника и смотрела в камеру. Правда, увидеть лицо таинственного бойфренда Каминской фаны так и не смогли, ведь певица закрыла его.

"Коротко о главном", — подписала фото Слава.

Слава Каминская с бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Также певица добавила ссылку на песню российского комика Семена Слепакова "Секс с женой" на его YouTube-канале.

Кстати, в последнее время Слава в своих соцсетях начала намекать на новый этап в отношениях с любимым. Исполнительница называет своего избранника "мужем" и, очевидно, уже живет вместе с ним. К примеру, недавно Слава показала, какими украинскими блюдами радует иностранца и пошутила, почему он может отправить ее обратно к маме.

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