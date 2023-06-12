Слава Каминская на пляже похвасталась фигурой в купальнике

Украинская певица Слава Каминская показала, как проводит время во время жизни в Нидерландах.

Так, вместе с сыном и дочерью решила насладиться отдыхом на пляже в Гааге. В своих Instagram-stories Каминская показалась на фоне моря в купальнике и солнцезащитных очках.

В кадре Слава похвасталась пышным бюстом и стройными ножками на камеру, а голубое минибикини удачно подчеркнуло аппетитные формы исполнительницы. Кадры по отдыху знаменитость оставила без подписи.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях на странице Славы мнения подписчиков разделились – одни похвалили звезду за такой замечательный вид, а другие наоборот возмутились тем, что Каминская демонстрирует свою мирную жизнь в Нидерландах в то время, когда в Украине идет война.

Напомним, что Слава Каминская вместе с детьми уехала за границу в начале полномасштабного российского вторжения. Семья поселилась в Нидерландах.

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