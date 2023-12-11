Слава Каминская на редком фото показалась в объятиях возлюбленного-иностранца

Также артистка поздравила своего избранника с важным праздником.

Украинская певица Слава Каминская сообщила о празднике в семье.

Возлюбленный исполнительницы празднует день рождения. По случаю праздника артистка посвятила бойфренду пост в Instagram. В частности, Слава отметила, что ей очень сильно воезло встретить такого возлюбленного.

"Везет же людям иногда, как мне, например. С днем рождения, любимый!" – обратилась к избраннику Каминская.

Кроме того, певица опубликовала редкое фото со своим бойфрендом. На снимке мужчина обнимал исполнительницу, а та делала селфи. Правда, лицо возлюбленного Слава пока не спешит показывать, а прячет его смайликом.

Слава Каминская с возлюбленным / Фото: instagram.com/babaslavka

Тем не менее, многие поклонники поздравили исполнительницу, а некоторые даже успели пошутить, что она встречается со "смайликом": "Известные люди — странные, как оно быть в отношениях со смайликом?", "Поздравляю!", "С именинником, будьте счастливы ".

Напомним, недавно певица Алина Гросу рассказала о своем загадочном возлюбленном. Артистка призналась, почему у них возникают ссоры и из-за чего он обижается на нее.

Читайте также: