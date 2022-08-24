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Слава Каминская нарвалась на критику за поздравление с Днем Независимости в бикини

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Слава Каминская нарвалась на критику за поздравление с Днем Независимости в бикини

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Известная певица Слава Каминская оригинально поздравила Украину с Днем Независимости, впрочем, не все оценили это.

Сегодня, 24 августа, вся Украина, несмотря на все сложности, отмечает День Независимости.

Украинцы, которые ныне находятся за границей, тоже не забывают о празднике их страны. В частности, певица Слава Каминская, которая ныне в Нидерландах, тоже решила оригинально поздравить с Днем Независимости.

В Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в зеркале в сине-желтом бикини. Исполнительница отметила, что этот снимок, в первую очередь, адресован ВСУ, ведь благодаря им Украина сейчас свободная страна.

Слава Каминская / © instagram.com/slava_kaminska
Слава Каминская / Фото: instagram.com/slava_kaminska

"Именно это фото я делала, в первую очередь, для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей Независимой Украине! С праздником! С верой в Украину! ВСУ и победу", — отметила Слава.

Впрочем, такое оригинальное поздравление Каминской оценили не все. В комментариях под постом знаменитости начали писать, что ее фото неуместно.

  • Фото не для ВСУ, а для показухи
  • Совершенно некстати. К сожалению, в Украине война продолжается, и гибнут простые мирные люди!
  • Флаг на ж*пе
  • Как-то это все противно!

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