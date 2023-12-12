Слава Каминская нежно поздравила своего сына с днем рождения и показала его архивные фото

На одном из кадров появился даже экс-муж Славы с их детьми.
Украинская певица Слава Каминская сообщила, что сегодня, 12 декабря, ее сыну Лео исполнилось 9 лет.
По случаю праздника звезда посвятила Лео публикацию в Instagram и показала, как взрослел ее сын. В частности, фото были сделаны в разный период жизни мальчика.
В серии фотографий можно увидеть не только сына, но и дочь Лауру. Дети от предыдущего брака позировали на разных локациях.
К слову, даже после развода со своим экс-мужем Эдгаром Каминским Слава не забывает о нем как папе для ее детей. Так, среди множества фотографий можно найти одну, где Эдгар вместе с детьми находится на отдыхе. Отец с сыном и дочерью позировали на побережье.
"С днем рождения, сыночек", - восхитила подписью знаменитость.
К тому же Слава показала, каков был праздничный торт на дне рождения Лео.
Под публикацией певицы нашлось много фанов, которые разделили праздник вместе с семьей. Так, пользователи написали много трогательных слов. Некоторые же не были красноречивыми, но они оставили смайлики в форме сердечек.
- Поздравляем родителей и прекрасного Лео!
- C Днем рождения! Какие же хорошие детки
- Поздравляю сынишку с Днем рождения. Мирного неба, счастливого детства
Напомним, недавно певица Слава Каминская рассказала о еще одном важном празднике. Тайный возлебленный исполнительницы отпраздновал свой день рождения и появился на селфи артистки.
Читайте также: