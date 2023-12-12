Слава Каминская нежно поздравила своего сына с днем рождения и показала его архивные фото

На одном из кадров появился даже экс-муж Славы с их детьми.

Украинская певица Слава Каминская сообщила, что сегодня, 12 декабря, ее сыну Лео исполнилось 9 лет.

По случаю праздника звезда посвятила Лео публикацию в Instagram и показала, как взрослел ее сын. В частности, фото были сделаны в разный период жизни мальчика.

Сын Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Сын Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Сын Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

В серии фотографий можно увидеть не только сына, но и дочь Лауру. Дети от предыдущего брака позировали на разных локациях.

Сын и дочь Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Сын Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Сын и дочь Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

К слову, даже после развода со своим экс-мужем Эдгаром Каминским Слава не забывает о нем как папе для ее детей. Так, среди множества фотографий можно найти одну, где Эдгар вместе с детьми находится на отдыхе. Отец с сыном и дочерью позировали на побережье.

Экс-муж Славы Каминской с их детьми / Фото: instagram.com/babaslavka

"С днем рождения, сыночек", - восхитила подписью знаменитость.

К тому же Слава показала, каков был праздничный торт на дне рождения Лео.

Сын Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Под публикацией певицы нашлось много фанов, которые разделили праздник вместе с семьей. Так, пользователи написали много трогательных слов. Некоторые же не были красноречивыми, но они оставили смайлики в форме сердечек.

Поздравляем родителей и прекрасного Лео!

C Днем рождения! Какие же хорошие детки

Поздравляю сынишку с Днем рождения. Мирного неба, счастливого детства

Сын и дочь Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, недавно певица Слава Каминская рассказала о еще одном важном празднике. Тайный возлебленный исполнительницы отпраздновал свой день рождения и появился на селфи артистки.

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