Слава Каминская очаровала семейной идиллией с экс-мужем и сыном

Артистка показала, как с родными людьми проводит досуг.

Украинская певица Слава Каминская порадовала поклонников новыми семейными фото, на которых присутствует и ее экс-супруг, пластический хирург Эдгар Каминский.

Появление Эдгара на совместных милых фото со Славой не является новостью для поклонников Каминской, однако каждый раз они вызывают бурную реакцию у фанатов. На этот раз исполнительница показала, как они вместе с бывшим и их общим сыном Леоном проводили досуг.

instagram.com/babaslavka

В частности, мама и мальчик смастерили себе усы и в таком виде фотографировались с Каминским: "На кого похож Леон?" – подписала кадр Слава.

instagram.com/babaslavka

В свою очередь, подписчики страницы певицы отметили, что Леон все же больше похож на отца. В то же время, поклонники еще раз выразили надежду, что экс-супруги не просто стараются быть в дружеских отношениях ради двух общих малолетних детей. Пользователи надеются, что между экс-влюбленными снова возникли страсти и чувства.

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