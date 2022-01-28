Слава Каминская ошеломила песней о любви и намекнула, что посвятила ее экс-мужу

Слава Каминская ошеломила песней о любви и намекнула, что посвятила ее экс-мужу

Певица обнародовала трек "Имя твоё".

Украинская певица, экс-солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская выпустила новый трек.

Исполнительница обнародовала лирическую песню о любви "Имя твоё". Ее написал Юрий Лемчук, создавший хиты "НЕАНГЕЛОВ" – "Роман" и "По клеточкам". Песня войдет в первый сольный альбом Славы, релиз которого состоится уже 11 февраля. В пластинке будет семь треков.

В сообщении артистка намекнула, что трек посвятила своему бывшему мужу – Эдгару Каминскому.

"Имя твоё – это история про любовь длиною в жизнь. Эта любовь никуда не уходит, а просто трансформируется и находит своё продолжение в детях", – прокомментировала она.

В комментариях ошеломленные фаны поделились эмоциями от услышанного. Пользователи признались, что песня и исполнение Славы вызвали у них мурашки по телу.

В моей голове не укладывается, как можно быть столь красивой, женственной и талантливой одновременно? Женщина огонь!

Какая красивая песня! И спета хорошо, и смысл слов глубок. Slava, у вас очень красивый голос

Славочка! Песня и музыка – прямое попадание в сердце на все 100% Умничка! Гордимся и слушаем всем Стамбулом!

Эмоции зашкаливают! Надо же так спеть, что душа согревается, а по телу холодок и легкая дрожь проходит

Приятная песня, мне нравится настоящая мелодичность! Песня идет от всей души!

Читайте также: