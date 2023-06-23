Слава Каминская ошеломила украиноязычной версией своего сольного хита Slava Bogu

Певица Слава Каминская представила украиноязычную версию своего самого популярного хита за время сольной карьеры Slava Bogu.

Исполнительница перевела песню еще зимой и даже пела во время некоторых своих выступлений за границей, однако фаны никак не могли дождаться полной студийной версии трека. Несмотря на сомнения, Каминская все же выпустила обновленный хит, а также заново смонтированный клип к нему.

Не забыла, кстати, Слава в своей песне вспомнить о нашем враге и в иронической форме спела строчки "Тебе на грядки тягне, як узьких унітаз".

Для многих премьера трека стала полной неожиданностью, ведь совсем недавно вокруг певицы разгорелся настоящий скандал — Каминская стала в защиту русского языка и заявила, что не собирается возвращаться в Украину.

В день премьеры певица отреагировала на слова хейтеров и подчеркнула, что выход украиноязычной песни является ее четкой позицией.

"После недавних скандалов в музыкальной индустрии меня часто спрашивают, что делать с поющими по-русски о моем отношении к русскому языку в песнях и так далее. Считайте этот трек моим развернутым комментарием: если слушать внимательно, там есть все, что я хотела А всем хейтерам, кто любит питаться негативом из соцсетей, предлагаю изменить диету. и измены точно не ко времени", — написала Каминская.

Читайте также: