Слава Каминская ответила, спят ли они с эксом в одном номере во время совместного отпуска

Бывшие ради детей отправляются в совместные путешествия.

Певица Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром.

Супруги довольно громко развелись на негативной ноте. Впрочем, со временем бывшие нашли общий язык и недавно в очередной раз продемонстрировали чудеса дипломатии, поехав с детьми на отдых вместе. В программе "Світське життя" звезда ответила, живут ли эксы в одном номере во время отпуска.

"Мне бы хотелось, чтобы с меня и бывшего мужа брали пример те пары, которые не могут найти общий язык. Мы живем в разных номерах, потому что у каждого из нас есть своя личная жизнь. Мы завтракаем, обедаем вместе с детьми. Мне кажется, что в это время дети чувствуют, что у них есть и мама, и папа, что мы до сих пор семья. У них никогда не будет второй мамы и второго папы", — рассказала знаменитость.

instagram.com/babaslavka

Также Каминская поделилась, как же эксам удалось найти общий язык. Оказывается, их мамы также враждовали. И только после того, как теща и свекровь помирились, Слава и Эдгар также смогли наладить отношения.

"Сначала было такое, что они не общались. Сейчас — Томочка, Людочка, все как я хотела. Перемирие пришло к нашим мамам, потом уже и мы стали общаться хорошо", — поделилась певица.

Напомним, недавно Слава Каминская впервые выпустила песню на украинском языке. Песня получила название "Подзвони".

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