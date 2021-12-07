Слава Каминская озадачила фанов нежными объятиями с экс-мужем

Поклонники предположили, что не такой уж Эдгар и бывший.

Экс-участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская интригует фанатов тем, что же происходит между ней и экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

В последнее время Слава начала активно публиковать общие фото с бывшим избранником. И если раньше на этих кадрах присутствовали дети экс-супругов, то теперь Каминская делится фотографиями только с Эдгаром.

Вот и на этот раз в Instagram артистка разместила снимок, на котором нежно прижалась к бывшему, пока тот корчит забавные гримасы. "Я женщина одинокая. С кем хочу, с тем и обнимаюсь", — с интригой подписала фото Каминская.

instagram.com/babaslavka

То ли действительно экс-возлюбленные дали своим отношениям второй шанс, то ли им удалось так наладить общение ради двух маленьких общих детей – загадка. Однако у фанатов бывшие супруги в любом случае вызывают восхищение: "Первая публичная пара, которая после развода живет без конфликта", "не хотела бы я быть девушкой вашего бывшего", "не такой уж и бывший", "Какие умные люди, что сумели наладить такие отношения, будучи не в отношениях", "вместе или нет, но выглядите красиво".

Отметим, что Слава и Эдгар Каминские поженились в июле 2014 года. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 – дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Читайте также: