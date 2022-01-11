Слава Каминская озадачила фотосетом в свадебном платье: "Снова невеста"

Звезда заинтриговала своих поклонников.
Украинская певица Слава Каминская устроила фотосет в свадебном образе.
Новыми снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. На фото исполнительница изображена в белом пышном платье и с венком на голове. Знаменитость позировала во дворе в снегу.
"До свадьбы заживет", — заинтриговала постом певица.
К слову, фанаты в комментариях начали думать, что же Слава имела в виду. Некоторые предположили, что Каминская собралась выходить замуж.
- Снова невеста?
- Снова за Эдгара?
- Что, снова?
Некоторые же поклонники Славы подумали, что она шутит, а ее образ они сравнили с нарядом Снежной королевы.
Читайте также: