Слава Каминская озадачила романтическими фото с бывшим мужем

Фаны надеются, что экс-супруги снова будут вместе.

Певица Слава Каминская умеет удивить поклонников.

Так, на странице в Instagram артистка поделилась кадрами, на которых изображена с экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. При чем позируют экс-супруги совсем не по-дружески. Эдгар нежно обнимает Славу, а она его к себе прижимает.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

Еще более интересно, что кадры были сделаны на праздновании дня рождения матери Каминского, бывшей свекрови Славы. На праздник была приглашена и мама певицы.

Слава со своей мамой и мамой Эдгара / instagram.com/babaslavka

"Эти фото должны были попасть в Сеть еще 11 октября, но всему свое время! Пожалуй, я чувствовала, что заболею и этот архив понадобится мне позже, поможет не скучать, как минимум в Сети. 11.10 – день рождения нашей замечательной бабушки, мамы Людмилы Каминской! Было весело. Очень весело. P.S. У нас с Эдгаром, кроме замечательных детей, выходят замечательные общие фото", — подписала фото Слава.

Слава с бывшей свекровью / instagram.com/babaslavka

Поклонники, в свою очередь, признались, что Слава и Эдгар отличная пара и выразили надежду, что когда-нибудь они снова будут вместе. "Просто вы любите друг друга, это очевидно", "Почему-то мне кажется, что у вас с Эдгаром не все потеряно! Так хочется, чтобы вы снова были вместе, вы такая красивая пара!", "Это любовная любовь. Глаза горят у обоих! И это вау".

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