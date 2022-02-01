Слава Каминская перекрасилась в блондинку и сделала каре: фото

Артистка сменила свой имидж.

Известная украинская певица Слава Каминская отважилась изменить свой образ.

Исполнительница перекрасила рыжие волосы и стала блондинкой. Также экс-солистка "НЕАНГЕЛОВ" решила избавиться от длинных волос и отрезала каре. "Новую" себя звезда показала в фотоблоге. Слава разместила фото и видео в своем Instagram.

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Что думают о таком перевоплощении поклонники артистки, пока неизвестно. Впрочем, сама знаменитость не может насладиться своим отражением в зеркале.

"Боже, ну какая красивая! Красивая, как машина пожарная", — прокомментировала она.

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

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