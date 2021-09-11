Слава Каминская поделилась архивными фото, на которых у нее брови-ниточки и яркие волосы

Слава Каминская поделилась архивными фото, на которых у нее брови-ниточки и яркие волосы

Артистка показала, как выглядела в молодости.

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно в тигровом купальнике выпятила отфотошопленные пышные ягодицы, решила поделиться архивными фотографиями.

На странице в Instagram звезда опубликовала снимки, на которых она показала, как выглядела в молодости. На фото звезда предстает с яркими рыжими волосами, а также бровями-ниточками.

Слава Каминская с яркими рыжими волосами / instagram.com/babaslavka

Звезда одета в рваные джинсы, клетчатую рубашку и светлые кроссовки, а на одной фотографии артистка держит в руке сигарету. Также знаменитость позировала перед камерой с достаточно ярко накрашенными глазами.

Слава Каминская в молодости / instagram.com/babaslavka

Когда именно были сделаны фотографии, Слава решила не говорить. Зато предложила фанатам самим догадаться.

"Угадайте год по бровям", — пошутила исполнительница.

И поклонники пытались отгадать. В частности, среди вариантов были такие:

А кто его знает! Я и в 2021 году с такими хожу!

Но это прошлогодняя, что там угадывать!

До нашей эры!

Напомним, сейчас Слава Каминская однозначно выглядит иначе. У нее стройная фигура и привлекательная внешность. И недавно она продемонстрировала это, устроив откровенный фотосет.

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