Слава Каминская подхватила коронавирус и рассказала, какие признаки имеет

У артистки исчез вкус и частично обоняние.

Украинская певица Слава Каминская рассказала фанам нелестную новость.

Исполнительница подхватила коронавирус. Как рассказала Слава, накануне она кашляла и думала, что это из-за электронных сигарет. Однако оказалось, что нет.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

Чтобы как-то себя утешить, Каминская начала есть сладкое. Но, как призналась певица, она не чувствует вкуса. Когда артистка попробовала тортик наполеон, то была огорчена:

instagram.com/babaslavka

"Что вам сказать. И ничего. Вообще ничего не чувствую. Какой невкусный вкусный наполеон", — сказала Каминская.

Позже она запостила сторис, в которой рассказала, что взяла свои "самые ядерные духи" и даже немного их чувствует. Пока артистка устраивает себе променады по балкону, поскольку находится на самоизоляции.

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