Слава Каминская подтвердила, что вырвала волосы Смеюхе и объяснила свою агрессию

Артистка призналась, что поднимала руку на Вику.
Бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская подтвердила обвинение своей экс-коллеги Виктории Смеюхи в избиении.
Так, недавно Вика заявила, что Слава постоянно ее пыталась унизить и бывало такое, что она начинала потасовку и вырывала ей волосы.
В интервью Славе Демину артистка описала ситуацию, когда она вырвала ей пряди. Исполнительница объяснила, что ее раздражали постоянные опоздания Смеюхи. И вот, по ее словам, когда Вика опоздала более чем на пол часа на корпоратив, терпение Каминской лопнуло. Свои действия она объяснила тем, что она была еще в положении на большом сроке.
"Слава была на 8 месяце беременности, и начала это не Слава. Зачем драться с беременной женщиной? Нет, полезла драться я, после того, как Вика опоздала на 40 минут. Я с большим животом сижу в машине, ехать хрен знает куда. Я сказала: "Имей уважение к моему состоянию". Она ответила: "А что беременность – болезнь?". Я понимаю, что человек, который не знает, что такое гормональные всплески… Я говорю: "Еще раз такое скажешь – дам в дыню", – а она в ответ: "Я тебе дам, потому что я сильнее". Ну а дальше я уже не помню, у меня штора упала", – вспомнила звезда.
Также она добавила, что очевидцами произошедшего стали ее бывший муж Эдгар и кума. Впрочем, Каминская отметила, что сейчас, пожалуй, так бы не поступила.
Кроме того, знаменитость вспомнила, что во время другой потасовки с Викой в автобусе кто-то из них случайно выбил зуб визажисту, который пытался их разнять.
Слава добавила, что ей бы не хотелось запомниться слушателям скандалами с экс-коллегой. А что касается публичного конфликта, то, по мнению звезды, Смеюхе стоило бы поговорить с ней лично, а не давать интервью. Но певица убеждена, что эти высказывания и дерзкие проделки, как торт с изображением Славы, обусловлены приближением даты премьеры новой песни Вики. По мнению Каминской, так Смеюха обращает на себя внимание перед релизом.
Заметим, вскоре Виктория дала интервью программе "Не бреши мені", где признала, что в тот роковой вечер, когда ей вырвали волосы, она все же опоздала. Но, по словам артистки, она сразу извинилась, а Слава на нее напала.
"Признаю, я опоздала. Мне было сказано в ответ много слов, что ты не уважаешь, зачем это делаешь. Я сказала, что это больше не повторится и думала на этом и закончится разговор. Тогда и произошло рукоприкладство. Меня тогда Слава начала тянуть за волосы. У меня голова болела еще неделю после этого", – сказала она.
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