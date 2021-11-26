Слава Каминская подтвердила, что вырвала волосы Смеюхе и объяснила свою агрессию

Артистка призналась, что поднимала руку на Вику.

Бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская подтвердила обвинение своей экс-коллеги Виктории Смеюхи в избиении.

Так, недавно Вика заявила, что Слава постоянно ее пыталась унизить и бывало такое, что она начинала потасовку и вырывала ей волосы.

В интервью Славе Демину артистка описала ситуацию, когда она вырвала ей пряди. Исполнительница объяснила, что ее раздражали постоянные опоздания Смеюхи. И вот, по ее словам, когда Вика опоздала более чем на пол часа на корпоратив, терпение Каминской лопнуло. Свои действия она объяснила тем, что она была еще в положении на большом сроке.

Группа "НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

"Слава была на 8 месяце беременности, и начала это не Слава. Зачем драться с беременной женщиной? Нет, полезла драться я, после того, как Вика опоздала на 40 минут. Я с большим животом сижу в машине, ехать хрен знает куда. Я сказала: "Имей уважение к моему состоянию". Она ответила: "А что беременность – болезнь?". Я понимаю, что человек, который не знает, что такое гормональные всплески… Я говорю: "Еще раз такое скажешь – дам в дыню", – а она в ответ: "Я тебе дам, потому что я сильнее". Ну а дальше я уже не помню, у меня штора упала", – вспомнила звезда.

Также она добавила, что очевидцами произошедшего стали ее бывший муж Эдгар и кума. Впрочем, Каминская отметила, что сейчас, пожалуй, так бы не поступила.

Кроме того, знаменитость вспомнила, что во время другой потасовки с Викой в автобусе кто-то из них случайно выбил зуб визажисту, который пытался их разнять.

Группа "НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

Слава добавила, что ей бы не хотелось запомниться слушателям скандалами с экс-коллегой. А что касается публичного конфликта, то, по мнению звезды, Смеюхе стоило бы поговорить с ней лично, а не давать интервью. Но певица убеждена, что эти высказывания и дерзкие проделки, как торт с изображением Славы, обусловлены приближением даты премьеры новой песни Вики. По мнению Каминской, так Смеюха обращает на себя внимание перед релизом.

Группа "НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

Заметим, вскоре Виктория дала интервью программе "Не бреши мені", где признала, что в тот роковой вечер, когда ей вырвали волосы, она все же опоздала. Но, по словам артистки, она сразу извинилась, а Слава на нее напала.

"Признаю, я опоздала. Мне было сказано в ответ много слов, что ты не уважаешь, зачем это делаешь. Я сказала, что это больше не повторится и думала на этом и закончится разговор. Тогда и произошло рукоприкладство. Меня тогда Слава начала тянуть за волосы. У меня голова болела еще неделю после этого", – сказала она.

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