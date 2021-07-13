Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Слава Каминская показала, как больно делала уколы красоты в губы и лоб

Слава Каминская показала, как больно делала уколы красоты в губы и лоб

instagram.com/babaslavka

Артистка поделилась эмоциональными кадрами.

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно топлесс в одних трусиках выгнулась на балконе, тщательно за собой следит.

И в уходе не чурается прибегать и к инъекциям красоты. Так, в сторис своей страницы в Instagram артистка разместила короткие ролики, на которых изображена в клинике пластической хирургии.

© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka
© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka

Там Слава решила подправить контур губ, а также сделать уколы в лоб. Каминская не скрывает, что это была не самая приятная из процедур, но чего не сделаешь ради красоты.

© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka
© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka

То, что певица любит обращаться за помощью в уходе за собой к пластическим хирургам ни для кого не секрет, чего не скажешь о коллеге Славы Каминской, певице Руслане.

Так, артистка показала, как впервые в жизни решила сделать уколы красоты и увеличить губы.