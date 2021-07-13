Слава Каминская показала, как больно делала уколы красоты в губы и лоб

Слава Каминская показала, как больно делала уколы красоты в губы и лоб

Артистка поделилась эмоциональными кадрами.

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно топлесс в одних трусиках выгнулась на балконе, тщательно за собой следит.

И в уходе не чурается прибегать и к инъекциям красоты. Так, в сторис своей страницы в Instagram артистка разместила короткие ролики, на которых изображена в клинике пластической хирургии.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

Там Слава решила подправить контур губ, а также сделать уколы в лоб. Каминская не скрывает, что это была не самая приятная из процедур, но чего не сделаешь ради красоты.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

То, что певица любит обращаться за помощью в уходе за собой к пластическим хирургам ни для кого не секрет, чего не скажешь о коллеге Славы Каминской, певице Руслане.

Так, артистка показала, как впервые в жизни решила сделать уколы красоты и увеличить губы.

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