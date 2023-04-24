Слава Каминская показала, как ее маленькая дочь самостоятельно покрасила волосы в яркий цвет

Певица Слава Каминская из тех мам, кто поддерживает желание детей менять внешность и экспериментировать.

В своем Instagram исполнительница поделилась новыми фотографиями 7-летней дочери Лауры. Девочка похвасталась на камеру новым ярким цветом волос, а именно огненно-рыжим.

Дочь Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Как рассказала в своей публикации Каминская, через год девочка неоднократно прибегала к изменениям своей внешности и меняла цвет волос. По словам певицы, она только могла мечтать о таком в своем детстве, поэтому не запрещает дочери искать себя и свой стиль.

"За этот год Лаура много раз проводила эксперименты над своей внешностью:) Сама стригла себе волосы, красила (бальзамом) в разные цвета, клеила ногти и красилась в школу:) Я в детстве не могла себе этого позволить", – поделилась Слава.

Дочь Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Дочь Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, что во время полномасштабной войны Каминская вместе с дочерью и сыном уехала жить в Нидерланды. Недавно певица рассказала, за чьи средства живет в чужой стране и сколько тратит.

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