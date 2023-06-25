Слава Каминская показала, как позволила кардинально изменить имидж семилетней дочери

Певица Слава Каминская не против того, чтобы ее дочь Лаура самовыражалась с помощью своей внешности.

Так, в свои семь лет девочка может похвастаться ярким цветом волос и маникюром. На своей странице в Instagram Каминская показала, как позволила дочке сменить имидж.

Девочка позировала в кадре с розовым цветом волос и длинными ногтями, но более спокойного, но тоже розового оттенка.

"Лаура Эдгаровна сменила имидж", — написала Слава.

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В комментариях многие мамы поддержали инициативу певицы и отметили, что это хорошо, когда мама уважает желание ребенка и позволяет выражать себя: "Круто, я тоже такое позволяю", "Если ребенок счастлив — это супер", "Очень хорошо", "Ему подходит" ", "Красавица".

Напомним, что на днях Слава Каминская порадовала украиноязычную версию своего хита Slava Bogu.

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