Слава Каминская показала, как позволила кардинально изменить имидж семилетней дочери

Девочка изменила цвет волос и сделала ногти.
Певица Слава Каминская не против того, чтобы ее дочь Лаура самовыражалась с помощью своей внешности.
Так, в свои семь лет девочка может похвастаться ярким цветом волос и маникюром. На своей странице в Instagram Каминская показала, как позволила дочке сменить имидж.
Девочка позировала в кадре с розовым цветом волос и длинными ногтями, но более спокойного, но тоже розового оттенка.
"Лаура Эдгаровна сменила имидж", — написала Слава.
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В комментариях многие мамы поддержали инициативу певицы и отметили, что это хорошо, когда мама уважает желание ребенка и позволяет выражать себя: "Круто, я тоже такое позволяю", "Если ребенок счастлив — это супер", "Очень хорошо", "Ему подходит" ", "Красавица".
Напомним, что на днях Слава Каминская порадовала украиноязычную версию своего хита Slava Bogu.
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