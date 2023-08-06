Слава Каминская показала, какими украинскими блюдами радует любимого-иностранца

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская похвасталась кулинарными способностями перед своим избранником-иностранцем.

В сторож в Instagram певица продемонстрировала, как готовит для любимого украинские блюда. В частности, Слава порадовала бойфренда борщом. Но не обошлось и без шуток – артистка в шутку сказала, что хотела отравить мужчину своим блюдом.

"Снимаю борщ, вкусный борщ, которым ты, к сожалению, не отравился. Твое лицо не снимаю, оно слишком известно", — пошутила Каминская.

Фото: instagram.com/babaslavka

А в подписи к видео Слава обратилась к маме и тоже пошутила о том, что не портит борщ только потому, что возлюбленный отправит ее жить обратно к родителям.

"Мамуля, о борще и отравлении это была шутка! Как же я могу его травить? Он меня к тебе отправит! Бандеролькой! Оно тебе нужно?", — написала Каминская.

Напомним, недавно Слава Каминская впервые засветила лицо своего загадочного бойфренда, с которым познакомилась на отдыхе за границей.

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