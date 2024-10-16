Слава Каминская показала подросших детей от экс-мужа и раскрыла свои ошибки в материнстве

Певица Слава Каминская впервые за длительное время показала заметно подросших детей от экс-мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского.

Фото с сыном и дочерью исполнительница поделилась в фотоблоге. Артистка призналась, что допустила одну из ошибок в материнстве. Певица говорит, что не заметила и упустила момент, как Леонард и Лаура быстро повзрослели. Слава Каминская прекрасно помнит детей совсем маленькими. Артистке тогда казалось, что это еще продлится долго. Впрочем, подобные моменты остались только в памяти.

Дочь Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

"Помню, как их маленькие ладони умещались в моей руке, как они тихо дышали рядом во сне, как в их глазах отражался весь мир, когда они смотрели на меня. А сейчас смотрю на них — они еще дети, но уж такие мудрые, с собственными мыслями и мечтами. И вдруг отдаешь себе отчет: те моменты, когда они были совсем маленькими, остались где-то в прошлом, эхом в памяти. Тогда казалось, что все это только начало", — делится певица.

Слава Каминская говорит, что получила ценный урок – нужно жить в моменте, а не в прошлом или будущем. Поэтому исполнительница сейчас именно это и делает. Артистка наслаждается каждой минутой, проведенной вместе с детьми.

Сын Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

"Теперь понимаю, что слишком часто смотрела на часы и слишком редко в их глаза. Но сейчас я здесь. Учусь быть в моменте, жить не в прошлом и не в будущем, а здесь и сейчас. Учусь радоваться их смеху, их шуткам, их открытию этого мира. Время не вернуть, но оно учит нас важному. И, наверное, это один из самых дорогих уроков, которые я получила", - добавила артистка.

Напомним, недавно актриса Елена Кравец делилась редкими кадрами с детьми. Артистка показывала, как с двойняшками проводит время дома.

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