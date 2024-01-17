Слава Каминская показала романтическое фото со своим возлюбленным и рассекретила его имя

Украинская певица Слава Каминская впервые за долгое время показалась со своим возлюбленным.

К слову, исполнительница отдыхала на острове Тенерифе. Оказалось, компанию в отпуске ей составил возлюбленный, которого она тщательно скрывает.

Слава об этом сообщила, когда возвращалась с острова. Артистка в своем Instagram опубликовала кадр, где они с мужем изображены в самолете. На снимке Слава положила голову на плечо избранника, а тот, в свою очередь, склонился к ней.

Слава Каминская с бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Лицо мужчины Каминская не спешит показывать. А вот как его зовут – Слава случайно рассекретила. На одном из видео, которое ранее публиковала артистка, она назвала загадочного избранника "мужем" и обратилась к нему по имени Алексей.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Отметим, впервые Слава Каминская призналась, что не одинока в апреле прошлого года. Правда, тогда артистка убеждала, что ее бойфренд – иностранец.

Напомним, а вот актер Дмитрий Ступка свою возлюбленную не скрывает. Недавно артист показывал, как в США отметил день рождения избранницы.

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