Слава Каминская показала себя до пластики на видео из школьного выпускного: "Смело"

Певица продемонстрировала, как выглядела в школьные годы.

Украинская певица Слава Каминская не скрывает, что ложилась под нож пластического хирурга.

Так, знаменитость увеличила грудь, сделала ринопластику, а также делает инъекции ботокса и увеличивает губы. Звезда откровенно говорит о своих изменениях во внешности и показывает "до и после" в фотоблоге. В этот раз экс-солистка "НЕАНГЕЛОВ" опубликовала в Instagram видео со своего школьного выпускного. На нем будущая звезда вместе с одноклассниками поет на сцене.

В ролике исполнительница предстает перед микрофоном в черном облегающем платье, с черными волосами и бровями-нитями. Интересно, что даже на сцене Слава флиртовала с одноклассником.

"Да! Кто-то что-то против пластики еще имеет?" – прокомментировала свой вид Каминская.

В ответ пользователи написали, что Славу действительно не испортила пластика. Впрочем, они отметили, что "до" знаменитость тоже была красивой.

Красавица и тогда, и сейчас

Я думаю, никто не против, если это в меру, у вас все отлично и сделано грамотно, нет ощущения, что вы чей-то клон, зато всякие Самойловы, Решетовы, они как на одно лицо

Красивая девочка была, а сейчас – роскошная

Смело. Не каждый отважится выложить видео с выпускного

Из такой неуверенной девочки, которая не знает куда девать руки и все время поправляет волосы, превратилась в такую женщину-огонь.

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