Слава Каминская показала себя маленькой школьницей на детском фото на фоне родной Одессы

Украинская певица Слава Каминская показала, как выглядела в школьные годы.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала архивную фотографию, на которой в коротеньком платье и черных колготках танцует на фоне родного города Одесса.

Каминская вспомнила, как мечтала стать певицей и выступать на большой сцене, а потом приезжала в родной город с концертами уже в статусе звезды.

"Это маленькая я. Это моя Одесса, город, где я родилась, окончила школу, мечтала стать певицей, а потом часто выступала, когда моя мечта сбылась. 24 февраля 2022 г. многие потеряли все: возможность мечтать, строить планы на будущее, уверенность в завтрашнем дне. Каждый из нас ждет, когда этот кошмар закончится..." — написала Слава.

Слава Каминская в детстве / Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, что во время войны вместе с детьми Славе пришлось уехать за границу. Сейчас певица живет в Нидерландах, где уже обрела новую любовь.

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