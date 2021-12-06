Слава Каминская показала забавные фото с детьми и поблагодарила своего экс-мужа

Звезда поздравила свою дочь с днем рождения.

Певица Слава Каминская сообщила о празднике в ее семье.

Дочь звезды сегодня, 6 декабря, празднует день рождения. Девочке исполняется шесть лет. По этому случаю артистка решила публично поздравить свою кроху.

Дочь Славы Каминской / instagram.com/babaslavka

В своем Instagram исполнительница опубликовала разные забавные фотографии, на которых изображена она, Леонард, Лаура и Эдгар. Кроме того, знаменитость трогательно обратилась к своей дочери.

Дочь Славы Каминской / instagram.com/babaslavka

"Я иногда не верю, что ты — моя дочь, потому что таких, как ты, нужно заслужить, выплакать. Если ангелы на земле есть, то ты одна из них. С днем рождения! Живи, люби и веселись, и продолжай радовать мир своей добротой и харизмой", — трогательно обратилась к дочери певица.

Дочь Славы Каминской с папой / instagram.com/babaslavka

Кстати, звезда также не забыла и о своем экс-муже, Эдгаре Каминском. Она отметила, что всегда будет благодарна ему за детей.

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