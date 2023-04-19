Слава Каминская показалась на архивных фото с первым мужем в ЗАГСе и поздравила его с праздником

Экс-избранник певицы Евгений отмечает день рождения.
Украинская певица Слава Каминская обратилась к своему первому мужу, бизнесмену Евгению.
В общем, экс-бойфренд исполнительницы отмечает день рождения. Тем временем Слава публично поздравила бывшего мужа, написав ему в фотоблоге немало приятных слов.
"Кто у нас здесь такой красивый? А кто у нас здесь такой вечно молодой и вечно добрый? Лучший, бывший муж! Это знаю я, но пусть это знают все! С днем рождения, дорогой", — обратилась к бывшему артистка.
Кроме того, Слава поделилась архивными снимками, сделанными в день их свадьбы. В частности, было и фото, где пара узаконивала брак в ЗАГСе.
Напомним, за первого мужа, бизнесмена Евгения, Слава вышла замуж в 2012 году, но уже через год пара развелась. Вторым мужем певицы стал хирург Эдгар Каминский, от которого она родила двоих детей. Однако через пять лет брака они развелись.
В настоящее время Слава находится в отношениях с иностранцем. Они познакомились во время отдыха. Однако показывать или что-либо рассказывать о возлюбленном исполнительница не спешит, ведь боится сглазить.
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