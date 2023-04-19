Слава Каминская показалась на архивных фото с первым мужем в ЗАГСе и поздравила его с праздником

Украинская певица Слава Каминская обратилась к своему первому мужу, бизнесмену Евгению.

В общем, экс-бойфренд исполнительницы отмечает день рождения. Тем временем Слава публично поздравила бывшего мужа, написав ему в фотоблоге немало приятных слов.

Слава Каминская с первым мужем / Фото: instagram.com/babaslavka

"Кто у нас здесь такой красивый? А кто у нас здесь такой вечно молодой и вечно добрый? Лучший, бывший муж! Это знаю я, но пусть это знают все! С днем ​​рождения, дорогой", — обратилась к бывшему артистка.

Кроме того, Слава поделилась архивными снимками, сделанными в день их свадьбы. В частности, было и фото, где пара узаконивала брак в ЗАГСе.

Слава Каминская с первым мужем / Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, за первого мужа, бизнесмена Евгения, Слава вышла замуж в 2012 году, но уже через год пара развелась. Вторым мужем певицы стал хирург Эдгар Каминский, от которого она родила двоих детей. Однако через пять лет брака они развелись.

В настоящее время Слава находится в отношениях с иностранцем. Они познакомились во время отдыха. Однако показывать или что-либо рассказывать о возлюбленном исполнительница не спешит, ведь боится сглазить.

Слава Каминская с бойфрендом-иностранцем / Фото: instagram.com/babaslavka

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