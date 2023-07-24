Слава Каминская показалась рядом со своим таинственным возлюбленным-иностранцем

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась романтическим фото со своим загадочным бойфрендом.

В Instagram-stories певица опубликовала снимок с любимым-иностранцем, сделанный в лифте. Звезда позировала на селфе в зеркале, в то время как ее избранник стоял за ней. Правда, разглядеть таинственного бойфренда Каминской поклонники пока не имеют возможности, ведь певица скрывает его лицо на всех общих кадрах.

Подписывать и это фото Слава не стала, а только добавила картинку в виде двух красных сердец.

Слава Каминская с бойфрендом / Фото: facebook.com/nebabaslavka

Об отношениях с иностранцем Каминская впервые сообщила фанам в апреле этого года. Как рассказала певица, они с любимым познакомились во время отдыха. Время от времени исполнительница публикует общие фото с бойфрендом, но пока не хочет рассекречивать его личность. По словам Славы, она не хочет сглазить и сохранить их отношения.

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