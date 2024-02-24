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Слава Каминская показалась в объятиях возлюбленного и нарвалась на критику

Слава Каминская показалась в объятиях возлюбленного и нарвалась на критику

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Артистку упрекнули, что она, несмотря на вторжение России в Украину, продолжает общаться на русском языке.

Украинская певица Слава Каминская показалась в объятиях загадочного возлюбленного и неожиданно нарвалась на критику.

Романтическим фото с избранником исполнительница поделилась в своем Instagram. Мужчина нежно обнимал Славу, а та, в свою очередь, делала селфи. Парочка вместе находилась в Испании, где на память сфотографировалась.

"Каждому свое или не свое, но тоже не каждому", — по-философски подписала кадр Каминская, правда, на русском языке.

Слава Каминская с возлюбленным / © instagram.com/babaslavka
Слава Каминская с возлюбленным / Фото: instagram.com/babaslavka

Некоторых подписчиков Славы это очень возмутило. Артистку упрекнули, что на второй год полномасштабной войны она продолжает в публичном пространстве использовать российский язык.

  • Можно без российского языка?
  • Всю жизнь говорила на русском и сейчас проскакивает, но учусь разговаривать, даже с ошибками. Но отписываюсь от вас, Слава, хоть всегда любила ваше творчество. Вопрос языка теперь уже принципиальный, тем более от публичных украинцев!
  • Разочаровала! Языком палачей…

Однако было немало тех пользователей, которые вступились за Славу и отметили, что неважно, на каком языке она говорит. Они порадовались за певицу и пожелали ей счастья в личной жизни.

Напомним, недавно Слава Каминская рассекретила, когда начались их отношения с загадочным мужчиной. Также артистка рассказала об их важном празднике.

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