Слава Каминская показалась в объятиях возлюбленного и нарвалась на критику

Артистку упрекнули, что она, несмотря на вторжение России в Украину, продолжает общаться на русском языке.

Украинская певица Слава Каминская показалась в объятиях загадочного возлюбленного и неожиданно нарвалась на критику.

Романтическим фото с избранником исполнительница поделилась в своем Instagram. Мужчина нежно обнимал Славу, а та, в свою очередь, делала селфи. Парочка вместе находилась в Испании, где на память сфотографировалась.

"Каждому свое или не свое, но тоже не каждому", — по-философски подписала кадр Каминская, правда, на русском языке.

Слава Каминская с возлюбленным / Фото: instagram.com/babaslavka

Некоторых подписчиков Славы это очень возмутило. Артистку упрекнули, что на второй год полномасштабной войны она продолжает в публичном пространстве использовать российский язык.

Можно без российского языка?

Всю жизнь говорила на русском и сейчас проскакивает, но учусь разговаривать, даже с ошибками. Но отписываюсь от вас, Слава, хоть всегда любила ваше творчество. Вопрос языка теперь уже принципиальный, тем более от публичных украинцев!

Разочаровала! Языком палачей…

Однако было немало тех пользователей, которые вступились за Славу и отметили, что неважно, на каком языке она говорит. Они порадовались за певицу и пожелали ей счастья в личной жизни.

Напомним, недавно Слава Каминская рассекретила, когда начались их отношения с загадочным мужчиной. Также артистка рассказала об их важном празднике.

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