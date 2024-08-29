Слава Каминская показалась в объятиях возлюбленного и похвасталась, как отдыхает с ним в Испании

Украинская певица Слава Каминская впервые за долгое время показалась со своим бойфрендом.

К слову, возлюбленного исполнительница тщательно скрывает, но иногда может порадовать их общими кадрами. В своем Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в объятиях избранника. Артистка позировала в черном платье в цветочный принт, а позади нее стоял возлюбленный. Правда, Каминская продолжает интриговать и не спешит показывать лицо мужчины.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Вместо этого артистка похвасталась, как отдыхает с избранником в Испании. Знаменитость уже успела сделать кучу фотографий на фоне живописных пейзажей, некоторыми из которых делится в фотоблоге.

"Отпуск безработной женщины! Наконец-то сменила картинку", — подписала кадры певица.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Отметим, Слава Каминская встретила свою любовь за границей уже во время полномасштабной войны. Избранница исполнительница скрывает. Однако известно, что он родом из Эстонии.

Напомним, недавно финалист "Холостячки-1" Алексей Тригубенко впервые показал свою возлюбленную, которая родила ему сына. Бизнесмен довольно долго скрывал избранницу.

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