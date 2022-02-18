Слава Каминская поругалась с Юрием Никитиным: "Меня было не остановить"

Слава Каминская поругалась с Юрием Никитиным: "Меня было не остановить"

Артистка рассказала, какая черная кошка пробежала между ней и экс-продюсером.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская призналась, что между ней и ее экс-продюсером Юрием Никитиным не все так гладко в отношениях, как раньше.

В программе ЖВЛ Каминская рассказала, что после того, как группа "НЕАНГЕЛЫ" прекратила свое существование, у нее испортились отношения не только с экс-коллегой Викой Смеюхой, но и с продюсером Никитиным.

"Группа "НЕАНГЕЛЫ" приносила деньги. Где-то погорячился, когда нас распустил. А потом понял, что что-то сделал не так. Но меня уже было не остановить. Потому что... возвращаться туда и обрубать себе крылья, не очень хотелось", — объяснила Слава.

Артистка добавила, что у них с Никитиным была встреча, на которой они говорили о возможности возвращения "НЕАНГЕЛОВ": "Мы встречались. Общались на эту тему. Но чуть-чуть не сошлись в каких-то вопросах. В интересах", — добавила певица.

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Также Каминская призналась, что не поддерживает связь со своим бывшим продюсером и видит в этом и свою ошибку:

"Мы встречались. И меня немного не устроили условия работы там. Я всегда боюсь отказывать. Сказала, что я подумаю. И не перезвонила. Вот, наверное, была моя ошибка. Но время пройдет. Я с Эдгаром тоже не общалась. Все мои бывшие, — все возвращаются", — сказала Слава.

Как известно, в марте 2021 года группа "НЕАНГЕЛЫ" объявила о своем распаде. Впрочем, согласно договору с Юрием Никитиным коллектив должен был продолжать выступать на корпоративах и частных мероприятиях.

Группа "НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/babaslavka

Но в ноябре 2021-го Слава Каминская и Вика Смеюха публично поссорились. Все началось с того, что Виктория разместила видео, где сидит в ресторане и ест торт с изображением Каминской. Позже Смеюха рассказала, что во время участия в группе неоднократно являлась жертвой буллинга со стороны своей экс-коллеги Славы.

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