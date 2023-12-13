Слава Каминская после громких конфликтов неожиданно обратилась к экс-коллеге Вике Смеюхе

Украинская певица Слава Каминская неожиданно обратилась к своей бывшей коллеге из группы "НЕАНГЕЛЫ" Вике Смеюхе.

В своем Instagram исполнительница опубликовала их совместную фотографию. Слава поздравила Вику с днем рождения и отметила, что эмоции утихают, а время меняется. По словам Каминской, сейчас она помнит только о положительных моментах, которые связанные со Смеюхой.

Слава Каминская и Виктория Смеюха / Фото: instagram.com/babaslavka

Таким образом, певица отметила, что их давние конфликты уже в прошлом, сейчас они находятся в дружеских отношениях и не держат друг на друга зла.

"Случайности не случайны, так же как и люди в моей жизни. Декабрь оказался слишком именинным. Я помню, как говорила, когда мы с тобой были в ссоре, Леону, который находился еще в животе, что родишся 13 декабря, отдам тебя Вике. До сих пор спрашивает, как ты! Эмоции утихают, времена меняются, жизнь диктует нам свои условия, но я помню только лучшее. С днем рождения тебя", — написала певица.

Слава Каминская и Виктория Смеюха / Фото: instagram.com/neangely.official

Отметим, Слава Каминская и Вика Смеюха 15 лет работали вместе в коллективе "НЕАНГЕЛЫ". После распада группы, а это произошло в 2021 году, между певицами возник громкий конфликт. Смеюха рассказала, что терпела абьюз со стороны Каминской. Более того, дело даже доходило до кулаков. Тем временем сама Слава назвала Вику "тупой" и "без мозгов". Однако, похоже, конфликт их уже в прошлом.

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