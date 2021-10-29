Слава Каминская пожаловалась на влияние COVID-19 на ботокс в ее лице: "Чувствую себя шарпеем"

Слава Каминская пожаловалась на влияние COVID-19 на ботокс в ее лице: "Чувствую себя шарпеем"

Артистка связывает изменения в лице с коронавирусом.

Украинская певица Слава Каминская рассказала, как у нее идет течение коронавирусной инфекции.

Как раньше делилась артистка, у нее исчезли обоняние и вкус. Теперь же, по словам артистки, у нее добавились проблемы с лицом. Оно не отекает, но сморщивается. Слава считает, что возможно так во время COVID-19 ведет себя ботокс в ее лице.

instagram.com/babaslavka

"Расскажите плиз, как инъекции ведут себя во время ковида? Мне кажется, я начинаю превращаться в шарпея. И вообще как-то странно эмоционально чувствую себя. Возможно от того, что нифига не делаю и тупо чилюсь, а может и побочка. А еще я ужасно туплю, ленюсь, кашляю и дурачюсь", — рассказала о своем состоянии Каминская.

instagram.com/babaslavka

Одна из подписниц Славы написала, что говорят, что во время коронавируса филеры отекают. На что певица ответила: "Я не отекаю, но превращаюсь в курагу".

Также фолловеры страницы знаменитости поделились собственным опытом и отметили, что после перенесенного коронавируса "убивается коллаген" и "после ковида исчезает ботокс".

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