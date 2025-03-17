Слава Каминская признала себя безработной за границей и честно призналась, кто ее обеспечивает

Украинская певица Слава Каминская рассказала о своей жизни за границей во время войны.

Исполнительница уже несколько лет проживает с сыном и дочерью на Тенерифе, Испания. По словам Славы, там она встретила нового избранника, которого пока тщательно скрывает от публики. Во время подкаста "Кукуха Шоу" певица призналась, что финансовые нужды закрывает именно он. Вместо этого она сфокусировалась на детях и семейном благополучии, отвергнув любую работу.

"Да, встретила любовь. Приехала отдыхать и встретила. Это так прекрасно, когда о тебе кто-то заботится и может решить твои проблемы, а не когда ты пытаешься заработать все деньги, чтобы обеспечить семью. Так что сейчас я горжусь статусом безработной. Кто-то этого стесняется, а я сейчас – нет. Я и так много делаю работы по дому, готовлю. Лучше, чем ездить в автобусах, когда ненормированный график. Рядом со мной сейчас люди, которые должны быть", - призналась артистка.

Слава Каминская с избранником / Фото: instagram.com/babaslavka

Между тем, о возвращении в Украину Каминская говорит крайне неоднозначно. Звезда делится, что с течением времени все комфортнее чувствует себя за границей. Тем более ее дети уже хорошо владеют испанским и ходят в местную школу. Певица добавляет, что наконец сын и дочь могут вполне наслаждаться ее присутствием в их жизни.

"Конечно скучаю (по Украине – прим. ред.). Но чем больше времени проходит, тем больше эти эмоции притупляются. Потому что ты все равно обустраиваешь какой-то быт, который тебя поглощает. Мне пока здесь комфортно. Я научилась стирать и убирать самостоятельно, собирать детей в школу и готовить им завтраки, убирать дом. Я от этого получаю удовольствие. Мои дети нашли маму", – объяснила Слава.

Напомним, недавно грузинская певица Нино Катамадзе высказалась об Украине и почему украинцам не нужны соболезнования во время войны.

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