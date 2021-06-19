Слава Каминская прокомментировала "роман" с экс-членом правления "Нафтогаза" Сергеем Кацубой

Певица расставила все точки над "и".

Известная певица Слава Каминская прокомментировала слухи об отношениях с экс-членом правления "Нафтогаза" и бывшим депутатом Сергеем Кацубой.

Так, уже около года ходит информация об их романе. А недавно звезда снова вышла в свет с Сергеем. Пара пришла вместе на конкурс "Миссис Украина". В программе "Світське життя" артистка расставила все точки над "и". Знаменитость объяснила, что они с Кацубой на самом деле не пара. А подогревают слухи о своем романе, чтобы "подоставать прессу".

"Светская жизнь"

"Сейчас это увидит мужчина, с которым у меня отношения, и будет очень плохо. У меня с Сергеем никогда не было отношений. Мы решили подоставать прессу. Пусть попишут что-то. Он прошелся со мной по красной дорожке и уехал по делам", — отметила Слава.

На вопрос о том, как на это реагирует жена Кацубы, Каминская ответила: "Это вопрос к нему и к жене".

Напомним, ранее разочарованная Каминская заявила, что экс-продюсер Никитин проигнорировал последний концерт "НеАнгелов".

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