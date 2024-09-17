Слава Каминская прокомментировала свое третье замужество и назвала один нюанс

Украинская певица Слава Каминская прокомментировала, что она якобы в третий раз вышла замуж.

На днях в Сети активно начали обсуждать замужество исполнительницы. Мол, артистка стала называть своего избранника "мужем", поэтому, вероятно, они официально заключили брак. Интервьюер Слава Демин не прошел мимо этих сплетен и обратился к Каминской за комментарием. Оказалось, что певица пока что не шла под венец. Когда же это произойдет – исполнительница сообщит. Также певица объяснила, что называет возлюбленного уже "мужем", ведь ей так просто удобно.

Слава Каминская с возлюбленным / Фото: instagram.com/babaslavka

"Только что разговаривал со Славой Каминской. Бросил предъявление, что уже все СМИ сообщили о свадьбе, а мне она не сказала, что вышла замуж. Потому что обещала сказать мне первому. На что получил ответ, что она пока не замужем. А своего избранника называет мужем, потому что так удобнее", — отметил Слава Демин.

Тем не менее, в фотоблоге артистка делилась с поклонниками, что готова в третий раз пойти под венец. Кроме того, певица, которая воспитывает сына и дочь, хотела бы еще родить детей.

Слава Каминская с возлюбленным / Фото: instagram.com/babaslavka

Отметим, у Славы Каминской было два официальных брака. Первым мужем певицы стал бизнесмен Евгений. Второй раз исполнительница вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского, от которого родила сына Леонарда и дочь Лауру. Во время полномасштабной войны артистка за границей встретила новую любовь. Певица находится в отношениях с эстонцем, которого тщательно скрывает от публики.

Напомним, недавно Слава Каминская высказалась о своей бывшей коллеге из группы "НЕАНГЕЛЫ" Вике Смеюхе. Певица ответила, куда во время войны исчезла экс-учасница коллектива.

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