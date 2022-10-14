Слава Каминская публично посмеялась над новой песней Анны Тринчер и POSITIFF: "Где здесь музыка?"

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поспорила с Анной Тринчер из-за ее первой дуэтной песни из POSITIFF.

В Сети появилось видео, обнародованное одной из подруг Славы Каминской. На нем девушка высмеяла новый трек "Який ти козак", а в конце на кадрах появилась и сама Слава.

"Сколько можно подсыпать шоубиз такими кринж-треками? Где место творчества? А не пиара на ситуации в стране", — было написано на видео.

Этот ролик добавила в свои стразы Тринчер и отметила, что уже привыкла к такой реакции на свое творчество.

"В очередной раз получая негатив в сторону моей музыки, я улыбаюсь", — написала Анна.

В свою очередь Каминская молчать не стала и тоже решила публично поспорить с коллегой. Певица обнародовала скриншот из личной переписки, в которой кто-то из звездного дуэта "поблагодарил" Славу за такую "рецензию". Однако экс-солистка "НеАнгелов" все же решила высказать свое мнение.

"Очень люблю Аню, но Пазика (POSITIFF – ред.) больше, сори. Но я же не казачка! Да за что? Где здесь музыка? Извините", — смеясь, написала Каминская.

Слова определенно затронули Тринчер, поэтому она тоже решила резко ответить коллеге на глазах у тысячи поклонников.

"Наверное, в том же месте, где твоя музыкальная композиция "Слава Богу". Извини, очень тебя люблю", — ответила на упреки Анна.

Читайте также: