Слава Каминская рассекретила, что больше не одинока, и показалась в объятиях с возлюбленным

Артистка восхитила романтическим фото с бойфрендом.
Экс-солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская больше не одинока.
За границей знаменитость встретила свою любовь. Радостной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Слава опубликовала фото, сделанное на Канарских островах, на котором она изображена в объятиях бойфренда.
"Любовь ненароком нагрянет, когда ее совсем не ждешь", — подписала снимок певица.
А вот показывать своего избранника Слава не торопится. Знаменитость скрыла лицо возлюбленного смайликом в виде огромного красного сердечка.
Напомним, в начале полномасштабной войны артистка вместе с детьми от экс-мужа Эдгара Каминского уехала в Нидерланды. Впрочем, время от времени звезда возвращается в Украину и выпускает новые песни. Недавно певица запремьерила чувствительную композицию "Все мине".
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