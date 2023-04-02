Слава Каминская рассекретила, что больше не одинока, и показалась в объятиях с возлюбленным

Экс-солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская больше не одинока.

За границей знаменитость встретила свою любовь. Радостной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Слава опубликовала фото, сделанное на Канарских островах, на котором она изображена в объятиях бойфренда.

"Любовь ненароком нагрянет, когда ее совсем не ждешь", — подписала снимок певица.

Слава Каминская с бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

А вот показывать своего избранника Слава не торопится. Знаменитость скрыла лицо возлюбленного смайликом в виде огромного красного сердечка.

Напомним, в начале полномасштабной войны артистка вместе с детьми от экс-мужа Эдгара Каминского уехала в Нидерланды. Впрочем, время от времени звезда возвращается в Украину и выпускает новые песни. Недавно певица запремьерила чувствительную композицию "Все мине".

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