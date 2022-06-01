Слава Каминская рассказала о новой возлюбленной своего экс-мужа: "Немножко некомфортно"

У экс-мужа Славы Каминской Эдгара появилась новая возлюбленная, а певица уже и успела с ней познакомиться.

Исполнительница рассказала, что в начале полномасштабного вторжения она жила недалеко от Гостомеля, где велись активные боевые действия.

Об этом певица рассказала в "ЖВЛ".

Слава не захотела оставаться в своем доме, потому что очень боялась за детей. Она поехала к своей куме, которая живет в Конча-Заспе. А там уже были ее экс-муж со своей мамой и новой возлюбленной.

Слава признается, что с девушкой Эдгара у нее сложились нормальные отношения, а еще она нашла общий язык с их общими детьми. Правда, ей немного было некомфортно, ведь все они сидели в подвале, а в Каминской было тяжело адаптироваться.

Слава и Эдгар Каминские с детьми

"Я ведь никогда на конфликты не лезу, а там некуда лезть. Я дружу со всеми бывшими своими. Она очень хорошая девочка. Она Лауре косички заплетала. Все нормально абсолютно, у меня нет ни претензий, ничего. Нормально провели время. Немножко некомфортно, потому что такого у меня еще не было. Но девушка хорошая", — отметила певица.

Через некоторое время Слава решила, что нужно уехать из Украины. Она забрала детей и отправилась в Нидерланды. Эдгар, в свою очередь, оплатил поездку за границу.

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