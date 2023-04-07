Слава Каминская рассказала, сколько денег в месяц тратит в Нидерландах и за чей счет там живет

Украинская певица Слава Каминская рассказала, сколько денег она тратит в месяц в Нидерландах.

В страну артистка поехала в начале полномасштабной войны россии против Украины. Сюда Каминская уехала вместе с 7-летней дочерью Лаурой, 6-летним сыном Леонардом, своей мамой и няней.

Уже год артистка живет в Нидерландах, гастрольной деятельности у певицы пока нет. В программе "Слава+" Каминская рассказала, где берет деньги для жизни в европейской стране:

"Во-первых, группа "НЕАНГЕЛЫ" была одной из самых дорогих групп, у которой было много концертов. И я не буду лукавить, я скажу, что да, мне помогает очень хороший любимый мальчик", — призналась Слава.

Слава Каминская с новым бойфрендом, которого пока скрывает / Фото: instagram.com/babaslavka

Она также добавила, что квартиру за год ей помог оплатить бывший муж и отец двух ее детей, пластический хирург Эдгар Каминский:

"Мне с квартирой помог Эдгар, он оплатил нам квартиру на год. И сейчас, когда я продлевала, это тоже помог он. Где-то три тысячи евро нужно, чтобы прожить. Где-то так, где-то так", — сказала Каминская.

Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром и их детьми / Фото: instagram.com/babaslavka

Также артистка отметила, что она не получает соцвыплаты от государства, поскольку снимает квартиру.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о своем новом бойфренде и поделилась, как они познакомились.

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