Слава Каминская растрогала своей первой мощной украинской песней о том, как хочет в Украину

Певица Слава Каминская, как и многие украинские женщины, спасая своих детей от ракет и обстрелов, выехала за границу и сейчас находится в Нидерландах.

Впрочем, с каждым днем мысль "хочу домой" все больше разрывает душу, а сообщение "Возвращайся домой" — самое ожидаемое. "В чужой стране мы чужие, и нигде нам не будет так уютно, как у себя дома", – говорит Слава.

Под влиянием этих мыслей исполнительница создала первую в своей карьере песню на украинском языке, которую назвала "Хочу додому". Этот трек стал криком души для певицы.

Слава родилась в Одессе и всегда считала себя украинкой, хотя и всю жизнь говорила по-русски, никогда не чувствовала травлю по этому поводу.

"Это не только моя боль. Это боль моей страны. Я русскоязычная украинка, которая родилась в Одессе и для меня это первая работа на украинском языке в качестве автора. Хотя нет, это не работа – это крик души. Очень многие женщины с детьми уехали в другие страны, чтобы быть в безопасности. Но душой мы остались дома. Я уверена, что нет лучше страны, чем Украина. Я уверена, нет города лучше того, где родились мы и наши дети", — говорит Слава.

Каминская призналась, что каждый день убеждается в том, насколько нам посчастливилось быть украинцами и что она с гордостью говорит и будет говорить, что она – украинка:

"Другая страна никогда не станет домом. Вся моя жизнь осталась дома… в Одессе, в Киеве, в Харькове. Я переживаю за своих детей, поэтому до сих пор нахожусь не там, где хотелось бы мне и моей семье. Только сейчас я вполне осознала насколько я люблю свою страну! Я хочу домой!" – призналась певица.

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