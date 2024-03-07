Слава Каминская резко отреагировала на упреки, что "встречается" с россиянином

Украинская певица Слава Каминская успела очень сильно возмутить украинцев.

В частности, в своем Instagram знаменитость опубликовала отрывок новой песни. Все бы ничего, но в композиции исполнительница на русском языке спела о возлюбленном, который "немножко россиянин".

"У меня был муж, красивый такой, правда, русский немного, но мой", — поет в песне Каминская.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Как ожидалось, в комментариях певицу очень сильно раскритиковали. В частности, исполнительнице упрекнули, что она поет на русском и еще об отношениях с "россиянином" в то время, когда российские оккупанты ежедневно обстреливают Украину и убивают невинных людей.

Слава Каминская поторопилась ответить на хейт. Исполнительница заявила, что вообще-то ее мужчина – эстонец и поет она об их отношениях: "Как всегда, желтуха. Он – эстонец!".

Слава Каминская с возлюбленным / Фото: instagram.com/babaslavka

Впрочем, Каминская не стала объяснять, почему же использовала в песне словосочетание "немножко русский" и почему, несмотря на войну, использует в публичном пространстве русский язык, хотя медийные украинцы принципиально отказались от него.

Напомним, Славе Каминской не впервые прилетает хейт из-за того, что она продолжает общаться на русском. Недавно она опубликовала фото, где предстала в объятиях мужчины. Снимок знаменитость подписала на русском, из-за чего получила немалый шквал критики в свой адрес.

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