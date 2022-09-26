Слава Каминская резко ответила на упреки хейтеров и впервые заговорила о своем любимом

В адрес Славы Каминской каждый день поступает немало критики. Певицу обвиняют в плохом знании родного языка, жизни в Нидерландах и пиаре на украиноязычной песне, к которой она недавно представила клип.

Ответить всем своим хейтерам Каминская решила публично и написала эмоциональный пост в Instagram.

"Чтобы вы не писали о моем украинском, о том, что у меня "кончилась дэнюжка" и я начала пиариться, чтобы зарабатывать на украинских песнях, скажу вам так: за 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас творить то, что чувствую. На каком бы языке я не говорила на украинском или русском — я гражданка нашей большой и смелой страны", — написала Слава.

Свои слова артистка дополнила фотографиями из Украинского дома в Нидерландах, где на днях состоялась презентация ее нового клипа.

Фото: instagram.com/babaslavka

К тому же, в своей публикации певица впервые заговорила о своем новом избраннике, которого она пока скрывает от публики. Оказалось, что бойфренд Каминской сейчас защищает Украину.

"Я, как и все "счастливые жены и мамы трех детей" (об этом мы поговорим позже) также хочу вернуться домой к своему любимому, который сейчас в Украине помогает ВСУ приблизить нашу победу", — рассказала исполнительница.

Слава Каминская с детьми / Фото: instagram.com/babaslavka

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