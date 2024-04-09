Слава Каминская сделала пластическую операцию на груди и лице и показала первые кадры из больницы

Украинская певица Слава Каминская снова решилась лечь под нож пластического хирурга.

Об этом артистка рассказала в Instagram-stories. В частности, знаменитость опубликовала кадры, сделанные в клинике. Сначала Слава показала больничную койку, а потом и себя в зеркале.

На опубликованном Каминской фото было видно, что пластическую операцию ей делали на лице, в частности возле глаз. Кроме того, певица снова изменила свой бюст, который она раньше увеличивала.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

В подробности артистка вдаваться не стала. Каминская лишь рассекретила, что пластические операции ей делала врач из Киева.

После хирургического вмешательства исполнительница вышла на связь с подписчиками. Артистка опубликовала фото, где она лежит на больничной койке и отходит после операции. К руке Славы была подсоединена система капельницы, а на лице виднелась повязка.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, многие украинские звезды решались на пластические операции. Недавно блогерша Алина Шаманская показала, как выглядела до того, как легла под нож пластического хирурга.

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