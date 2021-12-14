Слава Каминская умилила фото с экс-мужем и их детьми: "Это любовь"

Экс-супруги до сих пор не говорят, что между ними происходит.

Экс-"НЕАНГЕЛ" Слава Каминская порадовала поклонников очередным семейным фото с экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Как мы писали ранее, на днях Слава и Эдгар устроили громкую вечеринку, посвященную 7-летию сына Леонарда и 6-летию дочери Лауры в стиле сериала "Игра в кальмара". А сегодня артистка поделилась милым кадром с праздника.

В фотоблоге Каминская разместила фото, на котором предстает с экс-мужем и их двумя детьми. Слава улыбается и нежно прижимается к Эдгару, в то время как он заботливо положил ей щеку на голову.

instagram.com/babaslavka

"Э + С = Л. Л = любовь, Л = Леонард, Л = Лаура. Такое простое уравнение, в котором заложен смысл на всю жизнь. Наши дети – это вылитые мы, и сейчас это не просто красивая метафора. Спасибо маме за то, какая я была тогда, что не постеснялась написать и пригласить. Спасибо тебе, Эдгар, за то, какая я была на протяжении 6 лет. Спасибо, Леон и Лаура, за то, какая я сейчас", — подписала фото Слава.

Поклонники, в свою очередь, не верят, что между бывшими только хорошая дружба и очень надеются, что экс-супруги снова будут вместе как пара. "Я так хочу, чтобы вы были вместе. Семья", "Слава так любит Эдгара", "побольше бы таких фото, верю в чудеса!".

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