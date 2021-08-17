Слава Каминская устроила фотосет в купальнике, который едва прикрыл ее грудь

Слава Каминская устроила фотосет в купальнике, который едва прикрыл ее грудь

Артистка поделилась откровенными фотографиями.

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно в купальнике соблазнительно позировала перед экс-мужем, снова удивила поклонников.

На этот раз исполнительница также поделилась эротическими фотографиями. Бывшая солистка группы "неАнгелы" позировала перед камерой в откровенном разноцветном купальнике.

Слава Каминская в купальнике / instagram.com/babaslavka

На фото видно ее аппетитный бюст, который едва сдерживает пикантный вырез. Также звезда игриво выгнулась на фотографиях и продемонстрировала свои подтянутые загорелые ягодицы и ножки.

Слава Каминская в купальнике / instagram.com/babaslavka

Поклонники со своей стороны поинтересовались, что значит татуировка на руке Славы. Однако артистка не захотела делиться этим. Звезда ответила, что она знает значение своего тату и на этом все. Похоже, что для нее это что-то очень сокровенное.

Напомним, недавно Слава Каминская вернулась из Одессы, где она отдыхала вместе со своими детьми — Лаурой и Леонардом. Также с ними находился и бывший муж артистки — Эдгар Каминский.

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